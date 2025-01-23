شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ اختبارات لغرسة دماغية جديدة لعلاج الاكتئاب والصرع والان مع التفاصيل

تستعد المملكة المتحدة لإطلاق اختبارات على غرسة دماغية مبتكرة تهدف إلى تحسين المزاج وعلاج حالات الاكتئاب والصرع، مما قد يحدث ثورة في مجال الطب العصبي.

وبحسب ما أفادت صحيفة "ذي غارديان"، فإن هذه الاختبارات، التي تدعمها وكالة الأبحاث والاختراعات المتقدمة البريطانية، ستجري من خلال زرع شريحة صغيرة داخل جمجمة المرضى.

تعمل هذه الغرسة على متابعة نشاط الدماغ وإرسال نبضات فوق صوتية لتحفيز مجموعات معينة من الخلايا العصبية، مما يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب الذي لا يستجيب للعلاج التقليدي، بالإضافة إلى معالجة حالات الصرع والإدمان واضطرابات الأكل.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى علاجات جديدة وفعالة لمواجهة التحديات النفسية والعصبية، حيث يشير الخبراء إلى أن هذه التقنية قد تمثل بارقة أمل للعديد من المصابين.