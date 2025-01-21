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عشبة القمح قد تساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقوية الجهاز المناعي

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عشبة القمح قد تساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقوية الجهاز المناعي

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عدن - ياسمين التهامي - عشبة القمح قد تساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقوية الجهاز المناعي

كشفت الأبحاث الحديثة عن الفوائد الصحية لعشبة القمح، المعروفة علمياً باسم "Wheatgrass"، والمستخرجة من العشب الصغير لنبات القمح الشائع "Triticum aestivum"، وتشير الدراسات إلى أن هذه العشبة قد تلعب دوراً مهماً في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، فضلاً عن تعزيز الصحة العامة.

وفقاً لموقع "مكتبة الطب الوطنية" الأمريكية، تحتوي عشبة القمح على مجموعة من المركبات الغذائية الفعالة التي تعزز نظام المناعة.

من أبرز هذه المركبات هو الكلوروفيل، الذي يوجد بكثرة في الفواكه والخضروات، حيث يعتبر عنصراً أساسياً في عملية التمثيل الضوئي ويساهم في نظام غذائي صحي.

بالإضافة إلى الكلوروفيل، تحتوي عشبة القمح على مركبات الفلافونويد، التي توجد بشكل طبيعي في العديد من الأغذية والمشروبات.

تُعرف هذه المركبات بفوائدها الكبيرة لصحة الدماغ والقلب، وذلك وفقاً لمعلومات من موقع "Cleveland Clinic" الأمريكي.

تستمر الأبحاث في تسليط الضوء على الفوائد المحتملة لعشبة القمح في مجالات متعددة، مما يجعلها موضوعاً مهماً للبحث العلمي وللأفراد الذين يسعون لتعزيز صحتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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