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عدن - ياسمين التهامي - عشبة القمح قد تساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقوية الجهاز المناعي
كشفت الأبحاث الحديثة عن الفوائد الصحية لعشبة القمح، المعروفة علمياً باسم "Wheatgrass"، والمستخرجة من العشب الصغير لنبات القمح الشائع "Triticum aestivum"، وتشير الدراسات إلى أن هذه العشبة قد تلعب دوراً مهماً في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، فضلاً عن تعزيز الصحة العامة.
من أبرز هذه المركبات هو الكلوروفيل، الذي يوجد بكثرة في الفواكه والخضروات، حيث يعتبر عنصراً أساسياً في عملية التمثيل الضوئي ويساهم في نظام غذائي صحي.
تُعرف هذه المركبات بفوائدها الكبيرة لصحة الدماغ والقلب، وذلك وفقاً لمعلومات من موقع "Cleveland Clinic" الأمريكي.
تستمر الأبحاث في تسليط الضوء على الفوائد المحتملة لعشبة القمح في مجالات متعددة، مما يجعلها موضوعاً مهماً للبحث العلمي وللأفراد الذين يسعون لتعزيز صحتهم.
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