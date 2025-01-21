شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن الأردنى": القبض على أشخاص حاولوا إثارة النعرات والفتن والمساس بالوحدة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، أنّ وحدة الجرائم الإلكترونية رصدت منذ فترة، منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقعه، تخصّصت بنشر محتوى يدعو للفتن وإثارة النعرات، وتحاول المساس باللُّحمة والوحدة الوطنية، وتحرّض وتسيء لمكونات المجتمع الأردني.



وأكّد الناطق الإعلامي باسم المديرية، في بيان، أنّ الوحدة باشرت بمتابعة المحتوى المنشور، ورصده على المنصات والمواقع كافّة وملاحقة ناشري مثل ذلك المحتوى، حيث أُلقي القبض على عدد منهم وستتم إحالتهم للقضاء.



وأشار إلى أنّه تم رصد الكثير من الصفحات الوهمية التي أنشئت خصيصا لتلك الغاية، وقامت بنشر محتويات تثير النعرات والفتن وتسيء لمكونات المجتمع، داعياً الجميع لعدم الانجرار خلفها أو متابعتها أو إعادة نشر محتوياتها أو التعليق عليها.



وقال "لن يتم التهاون أو التسامح مع كل مَن يحاول إثارة الفتن والنعرات ولن نسمح لهم وتحت أي ظرف كان بالمساس بالنسيج والوحدة الوطنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَن يقوم بمحاولة المساس بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات المنبوذة من مجتمعنا وتخالف كلّ الأعراف والقوانين".