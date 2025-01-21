شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليونان بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير اليوناني لدى الأمم المتحدة إيفانجيلوس سيكيرس بجهود الوساطة الطويلة والمحمودة التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن بلاده ترحب ترحيبًا حارًا باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذي طال انتظاره، وبالرغم أنه قد يبدو هشًا، إلا أنه قد يكون نقطة تحوُّل في إرساء الاستقرار الدائم في المنطقة.



وقال السفير اليوناني لدى الأمم المتحدة - في كلمته خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن - إنه قد حان الوقت للوفاء الكامل بهذه الصفقة حتى يتوقف الشعب الفلسطيني أخيرًا عن إحصاء قتلاه وحتى يتمكن جميع الرهائن الإسرائيليين من العودة إلى ذويهم.



وأكد سيكيرس - في كلمته التي نُشِرَت على موقع "إكس" - أنه قد حان الوقت لتسريع المناقشات لتعزيز التخطيط لما بعد الصراع، لضمان مستقبل آمن ومزدهر للفلسطينيين وكل شعوب المنطقة، مشيرًا إلى حل الدولتين، الذي يضمن أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.