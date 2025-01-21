شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يحيى حفلاً غنائيًا في القاهرة الجديدة 7 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم رامى صبرى حفلاً غنائيًا، في القاهرة الجديدة، مع طلاب جامعة عين شمس، يوم 7 من شهر فبراير المقبل، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرح مؤخرا رامي صبرى أغنية "فعلاً ما بيتنسيش"، دويتو غنائي جمعه مع تامر حسنى، عبر موقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع، الدويتو من كلمات عمر تيام وألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل ووتريات تامر غنيم وجيتارات أحمد حسين، وحقق نجاح كبير.

وتقول كلمات أغنية مابيتنسيش : كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين وجالي قلب ازاي كده والقسوه جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا أناني كنت وهو كان باقي عليا انا اللي 1000 مرة خان ولا عاب، في يوم فيا فعلاً مابيتنسيش وحاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي ومش بعيش، وبكابر عامل قادر وإن فراقه مهزنيش وأنا تايه في الحياه، وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير كان همي أبان للناس تمام وأنا فالنفس الأخير .

يذكر أن آخر أعمال رامى صبرى، هو تتر مسلسل تيتا زوزو، حيث كانت أغنية بعنوان "أهلى أهلى"، وكانت من كلمات منة عدلى القيعى، وألحان عزيز الشافعى، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

وتعاون النجم رامي صبرى في ألبومه الأخير الذى يحمل اسم أنا جامد كده كده ، مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، ويشمل عدد من الأغانى ويضم أغنيات أنا جامد كده كده كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية كداب كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

كما يشمل الألبوم أغنية فيها إيه من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية كنا معدين كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.