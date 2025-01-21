شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنانة مارى منيب اليوم.. بدأت راقصة وأصبحت نجمة فى الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنانة مارى منيب التي اشتهرت بخفة دمها وقدمت أعمالاً مهمة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، حيث بدأت مارى منيب حياتها الفنية، كراقصة فى الملاهى ثم بدأت حياتها الفنية فى ثلاثينيات القرن العشرين على المسرح، انضمت إلى فرقة الريحانى عام 1937.

كما عملت مارى منيب فى العديد من الفرق المسرحية منها فوزى الجزايرلى وبشارة واكيم وعلى الكسار ونجيب الريحاني، وهذه الأخيرة تولت فيها مسئولية إدارة الفرقة مع كل من بديع خيرى وعادل خيرى بعد وفاة نجيب الريحاني، كما كانت شريكة فى الفرقة التى أسستها مع زوجها فوزى منيب، أما فى السينما فقد بدأت العمل فيها منذ منتصف الثلاثينيات، ووصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم، منها (الحموات الفاتنات، حماتى ملاك، حماتى قنبلة ذرية، لعبة الست، أم رتيبة، لصوص لكن ظرفاء).

مارى منيب ممثلة موهوبة موهبة طبيعية ونجوميتها انتقلت من المسرح إلى السينما لتصبح العامل المشترك ومنبع الكوميديا فى كل أفلام الأبيض والأسود التى شاركت فيها كبار نجوم الكوميديا بدءا من نجيب الريحانى مرورا بإسماعيل ياسين وانتهاءً بالفنان عادل إمام وأحمد مظهر اللذان شاركاها فيلم "لصوص ولكن ظرفاء".

رغم أنها رحلت عن عمر 63 عاما إلا أنها قدمت عددا كبيرا جدا من الأفلام فى السينما المصرية يكاد يكون رقما قياسيا فقد وصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم وفى المسرح قدمت ما يزيد عن 50 عملا مسرحيا حيث أنها دخلت عالم التمثيل والمسرح من عمر 15 عاما.

أفيهات مارى منيب والجمل الحوارية لها فى السينما والمسرح اصبحت مثل الامثال الشعبية أو الأقوال المأثورة التى نتداولها فى حياتنا ومع تعاملاتنا مع البعض وفى السوشيال ميديا سنجد لها الكثير من "الكوميكس" ومن أشهرها "حماتك مدوباهم 2" و"بلا نيلة" و"انت تشتغلى ايه هنا" و"اهرى يا مهرى وانا على مهلى" وغيرها من الافيهات الشهيرة والجمل الحوارية التى لا تنسى.

