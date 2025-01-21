شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Moana 2 يحصد مليارًا و12 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم الأنيميشن Moana 2 حاجز المليار دولار حول العالم، حيث وصلت الإيرادات لمليار و12 مليونًا و230 ألف دولارعالميًا، منذ طرحه يوم 27 نوفمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و40 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 445 مليونًا و130 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و567 مليونًا و100 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما وجه دواين جونسون "ذا روك"، رسالة خاصة لعشاق السينما قبل عرض فيلم Moana 2 هذا الأسبوع، قائلاً: "غنوا أثناء الفيلم إذا كنتم تحبونه"، وخلال العرض الأول لفيلم ديزنى فى المملكة المتحدة، قال النجم الكبير دواين جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية: "غنوا.. لقد دفعتم أموالكم التي كسبتموها بشق الأنفس لشراء تذكرة، ودخلتم إلى مسرحية موسيقية وأصبحتم منجذبين إليها.. غنوا خاصة إذا كنتم تحبون الموسيقى، فهذا هو الجزء الممتع".

وفي الوقت نفسه تأملت أولي كرافاليو، في التأثير الذي أحدثته شخصيتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن أداءها سيثير مثل ردود الفعل المتوهجة هذه عندما تم التعاقد معها لأول مرة للفيلم.