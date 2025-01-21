شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الكورى My Lovely angel بمركز الثقافة السينمائية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما، غدًا الأربعاء الموافق 22 يناير أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري "my lovely"، وهو أحد الأفلام الاجتماعية التي تهتم بالعلاقات الإنسانية، وينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

فيلم My Lovely angel إنتاج 2021 وتدور أحداثه فى إطار درامى حول تجربة غيرت حياة أحد الأشخاص حيث إنه رجل عاش وحيدًا طوال حياته، ثم فجأة يشاركه العيش طفلة تعانى من إعاقة سمعية وبصرية، حيث يغير كل منهما حياة الآخر ويحاول إيجاد طريقة للتواصل مع الطفلة بعد فقد أمها، الفيلم رواني طويل فئة الجمهور العام.

الفيلم من تأليف وإخراج سونغ مو كونتشانح وون لي، وبطولة جين جوو و جونج سيو يون و جانج هاي جين و كيم جونج جوو.

جدير بالذكر ان الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة / أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق 22 يناير في تمام الساعة 6 مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف، جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجمهور.