شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يتجهون للإخراج لأول مرة.. آخرهم خالد النبوي وصبا مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق بعض النجوم نجاحًا كبيرًا خلال مجال التمثيل إلا أن البعض منهم يظل تراوده فكرة الإخراج ليبقى هذا حلمًا لهم مهما قدموا من أدوار وحققوا شهرة أمام الكاميرا، وربما ذلك ما دفع عدد من النجوم للإقدام على تجربة الإخراج وتشهد الفترة المقبلة تجارب جديدة لبعض النجوم كمخرجين لأول مرة.

وأعلن النجم خالد النبوى، أنه يعمل على كتابة سيناريو فيلم عن مدينة بورسعيد، ومن إخراجه ويدور في حقبة السبعينيات، وأكد خالد النبوى أنه ليس من الضروري أن يشارك في التمثيل، ولو شاركت لن أكون بطل الفيلم.

كما أعلنت النجمة صبا مبارك أنها سوف تدخل عالم الإخراج لأول مرة في مسيرتها الفنية وتكون واحدة من خمسة مخرجين يعملون على أفلام قصيرة، ثم تتجمع مع بعض في فيلم واحد كبير.

وقد شاركت النجمة درة في الدورة الـ 45 مهرجان القاهرة السينمائي كمخرجة للمرة الأولى بفيلمها "وين صرنا" وهو فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية.

وخاض ظافر العابدين تجربة الإخراج مرتين، الأولى كانت من خلال فيلم غدوة الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2021 والتجربة الثانية كانت من خلال الفيلم السعودي إلى ابنى

كما بدأ أحمد مكي مسيرته الفنية كمخرج قبل أن يدخل عالم التمثيل، حيث تخرج من معهد السينما قسم إخراج، وتولى إخراج فيلم الحاسة السابعة من بطولة أحمد الفيشاوى، ثم ركز فى التمثيل فقط.