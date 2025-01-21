شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون وهونغ كونغ يناقشان تنمية العلاقات في جميع المجالات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات بين مجلس التعاون وهونغ كونغ

منتدى المال الآسيوي 2025

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مدينة دافوس السويسرية، وزير المالية في هونغ كونغ بول تشان مو بو.وجاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها العلاقات بين مجلس التعاون وهونغ كونغ، وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات.لا سيما في المجال الاقتصادي والاستثماري بما يحقّق الأهداف المشتركة، إضافة إلى بحث اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وهونغ كونغ.كما استعرض الجانبان مشاركة مجلس التعاون في الجلسة الحوارية الخليجية، التي أقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ.وكذلك الإشادة بمخرجات هذه الجلسة، التي تعقد للمرة الأولى ضمن جلسات المنتدى.