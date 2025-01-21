شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أوروبي جديد ضد ممارسات الصين في مجال الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء جديد بحق الصين لدى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على "ممارسات تجارية غير نزيهة وغير مشروعة" في مجال الملكية الفكرية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الصين بالضغط على شركات أوروبية للتكنولوجيا المتقدمة لخفض أسعار البراءات، لا سيما فيما يخص شبكة الجيل الخامس "5 جي" للهواتف المحمولة.

وطالبت المفوضية بمشاورات لدى منظمة التجارة العالمية، في خطوة أولى من مسار يرمي إلى فض النزاعات.

تدابير لحماية حقوق الشركات

قال ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي المعني بشؤون التجارة: ينبغي أن يتسنى للشركات الأوروبية العمل في إطار "منافسة نزيهة وعادلة، وعندما يتعذر ذلك، تتخذ المفوضية تدابير حاسمة لحماية حقوق الشركات.

وبحسب بروكسل، خولت الصين محاكمها فرض تعريفات ملزمة على البراءات الأساسية في الاتحاد الأوروبي، من دون موافقة أصحاب البراءات، ما يتيح للمصنعين الصينيين النفاذ إلى التكنولوجيات الأوروبية بكلفة أقل وبطريقة غير نزيهة.



وفي حال لم تأت المداولات أمام منظمة التجارة العالمية بنتائج في غضون 60 يومًا، يمكن للاتحاد الأوروبي الانتقال إلى مرحلة المنازعة.

الصين تندد بالإجراء

نددت الصين بهذا الإجراء الجديد، وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن "الصين تندد بالإجراء المتخذ من الجانب الأوروبي، وهي ستتعامل مع هذه القضية وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتصون بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة".

ويتواجه الاتحاد الأوروبي مع الصين في عدة ملفات في مجال التجارة.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، اعترضت المفوضية أمام منظمة التجارة العالمية على تدابير جمركية صينية.

وكانت الصين قد احتكمت بدورها إلى منظمة التجارة العالمية في 30 أكتوبر، بعد قرار بروكسل فرض رسوم جمركية إضافية على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين الذي رأت فيه بكين تدبيرًا "حمائيًا".