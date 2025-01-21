شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 - 1 – 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء 21-1-2025. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم

50.27 جنيه للشراء. 50.37 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.61 جنيه للشراء. 52.40 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.13 جنيه للشراء. 61.99 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

162.18 جنيه للشراء. 163.40 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم

13.35 جنيه للشراء. 13.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.67 جنيه للشراء. 13.71 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم

12.75 جنيه للشراء. 13.81 جنيه للبيع. يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



