سفارة المملكة بتركيا تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق فندق مدينة بولو

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قال مسؤولون إن حريقًا اندلع في فندق بمنتجع للتزلج بشمال غرب تركيا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 32 آخرين بجروح.وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن الحريق اندلع الساعة 3,27 صباحا في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج.وأوضح محافظ ولاية بولو عبدالعزيز آيدن، أن ضحيتين لقيا مصرعهما بعد القفز من المبنى في حالة ذعر، لافتًا إلى أن الفندق كان يسكنه نحو 234 نزيلًا، وأن 30 شاحنة إطفاء و28 سيارة إسعاف تم إرسالها إلى الموقع.