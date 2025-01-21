شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب بمنح دفعة قوية للأسهم الأمريكية في أول أيام رئاسته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

اتجاه صعودي للأسهم الأمريكية يشعر المتداولون بحالة من النشاط والزخم السوقي بسبب الأخبار التي تفيد بأن ترامب لن يفرض تعريفات جمركية جديدة على الفور في اليوم الأول.

كما ارتفعت العقود الآجلة لمتوسط ​​مؤشر داو جونز الصناعي167 نقطة أو 0.4% بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار0.4% في وقت أضافت فيه العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 0.4%.

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وتم إغلاق التداولات العادية في بورصة نيويورك وناسداك بمناسبة عطلة يوم مارتن لوثر كينج ولكن كان هناك تداول محدود للعقود الآجلة. زخم كبير مع تولي ترامب قال ستانلي دروكينميلر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل"دوكين" في مقابلة خلال تغطية خاصة لحفل التنصيب على قناة سي إن بي سي: ”أتابع الأسواق لمدة 49 عامًا وربما ننتقل من الإدارة الأكثر معاداة للأعمال إلى العكس حيث تختلط مشاعر الرؤساء التنفيذيون ما بين الارتياح والبهجة".

ومن المقرر أن يتم الكشف عن سلسلة من الإجراءات التنفيذية يوم الاثنين لكي يقوم المستثمرون بتقييم تأثيرها على الاقتصاد. ومن المتوقع أن لا تفرض مذكرة تجارية من الإدارة الجديدة أي تعريفات جمركية فورا. ومن المرجح أن تطلب المذكرة إجراء تحقيقات حول طبيعة القضايا الخلافية مع الصين وكندا والمكسيك فيما يتصل بممارسات التجارة غير العادلة وسياسات العملة.

اقرأ أيضاً: ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة إصلاح النظام التجاري وقال ترامب خلال خطاب تنصيبه إنه سيعمل على إصلاح النظام التجاري ”بدلاً من فرض الضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى سنفرض رسوماً جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا”. حالة الطوارئ الوطنية من المقرر أن يعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة بهدف خفض التكاليف المرتفعة ما قد يؤدي ذلك إلى توسيع الخيارات القانونية المتاحة للرئيس للسماح بالحفر في ألاسكا ومناطق أخرى.

ومن المرجح أن تتناول الإجراءات التنفيذية الأخرى المقرر اتخاذها يوم الاثنين تحرير الأعمال التجارية وقيود الهجرة.

في سياق متصل، قفزت عملة الدمام - شريف احمد - ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية للمرة الثانية رئيسا للولايات المتحدة في حين يراهن المستثمرون على أن سلسلة من الإجراءات الفورية التي سيتخذها ستعزز الاقتصاد وخاصة في مجالات مثل القطاع المصرفي وقطاع الطاقة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.يشعر المتداولون بحالة من النشاط والزخم السوقي بسبب الأخبار التي تفيد بأن ترامب لن يفرض تعريفات جمركية جديدة على الفور في اليوم الأول.كما ارتفعت العقود الآجلة لمتوسط ​​مؤشر داو جونز الصناعي167 نقطة أو 0.4% بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار0.4% في وقت أضافت فيه العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 0.4%.اقرأ أيضاً: ترامب يوقع أول قراراته الرسمية بعد التنصيب.. ما هي؟وتم إغلاق التداولات العادية في بورصة نيويورك وناسداك بمناسبة عطلة يوم مارتن لوثر كينج ولكن كان هناك تداول محدود للعقود الآجلة.قال ستانلي دروكينميلر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل"دوكين" في مقابلة خلال تغطية خاصة لحفل التنصيب على قناة سي إن بي سي: ”أتابع الأسواق لمدة 49 عامًا وربما ننتقل من الإدارة الأكثر معاداة للأعمال إلى العكس حيث تختلط مشاعر الرؤساء التنفيذيون ما بين الارتياح والبهجة".ومن المقرر أن يتم الكشف عن سلسلة من الإجراءات التنفيذية يوم الاثنين لكي يقوم المستثمرون بتقييم تأثيرها على الاقتصاد. ومن المتوقع أن لا تفرض مذكرة تجارية من الإدارة الجديدة أي تعريفات جمركية فورا. ومن المرجح أن تطلب المذكرة إجراء تحقيقات حول طبيعة القضايا الخلافية مع الصين وكندا والمكسيك فيما يتصل بممارسات التجارة غير العادلة وسياسات العملة.اقرأ أيضاً: ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدةوقال ترامب خلال خطاب تنصيبه إنه سيعمل على إصلاح النظام التجاري ”بدلاً من فرض الضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى سنفرض رسوماً جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا”.من المقرر أن يعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة بهدف خفض التكاليف المرتفعة ما قد يؤدي ذلك إلى توسيع الخيارات القانونية المتاحة للرئيس للسماح بالحفر في ألاسكا ومناطق أخرى.ومن المرجح أن تتناول الإجراءات التنفيذية الأخرى المقرر اتخاذها يوم الاثنين تحرير الأعمال التجارية وقيود الهجرة.في سياق متصل، قفزت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد فوق 109 آلاف دولار يوم الاثنين قبل أن تتراجع وتتداول عند مستوى أدنى.