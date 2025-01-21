ساعدت صابرين على فقدان 20 كيلو من وزنها.. لماذا حذرت «هيئة الدواء» من حقن التخسيس؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لفتت الفنانة صابرين أنظار الجماهير ومتابعها بأحدث ظهور لها في أحدث المحافل الفنية الكبرى، إذ أطلت بفستان باللون الأخضر أبرز قوامها الممشوق ووجها النحيف، وهو ما أثار التساؤلات عن سر قوامها، خاصة وأنها تطل علينا هذه الأيام بمسلسل إقامة جبرية التي تؤدي فيه دور طبيبة نفسية، إذ لاقت إشادات واسعة بسبب ظهورها، كمظهر شابة في العشرينات ما جعل الجماهير تتسائل عن سر تحولها.

وبين الإجراءات التجميلية والعمليات التي قامت بهما الفنانة تباعا في منطقة الرقبة والأسنان، والتي كشفت عنها، أما خسارة الوزن بشكل لافت كشفت عنه الفنانة صابرين، وهو حقن التخسيس.

صابرين تفقد 20 كيلو بسبب حقن التخسيس

وأكدت الفنانة صابرين، في تصريحات تلفزيونية، أنها خضعت لنظام غذائي صحي من أجل خسارة الوزن، إلا أن حقن التخسيس الشهيرة كانت السبب في رشاقتها، محذرة منها دون إشراف طبي «خسيت بسببها 20 كيلو وفرقت معايا لكن منصحش حد بيها لازم إشراف طبيب».

وظهور صابرين بإطلالتها الرشيقة عاود الحديث عن حقن التخسيس، التي قد تترك آثارا صحية خطيرة تصل لشلل المعدة إذا كان غير مصرح بها ودون إشراف طبيب.

محاذير هيئة الدواء عن حقن التخسيس

وكانت هيئة الدواء المصرية، حذرت من استخدام الحقن مجهولة المصدر، المستخدمة في إنقاص الوزن وعلاج السمنة، وخاصة إن كانت غير مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، ما قد يسبب أضرارا صحية بالغة.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات التي تروج للمستحضرات مجهولة المصدر دون الرجوع للجهات الرسمية أو استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة ما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة.

ووضعت هيئة الدواء بعض المحاذير عند استخدام حقن التخسيس قبل استخدامها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاءت على النحو التالي:

- التأكد أن الحقن مصرح بيها.

- إذا كنت مريض سكر لابد من مراجعة الطبيب لتعديل جرعات الأدوية.

- إذا كنت مريض سكر مصاب باعتلالية العين، ضرورة متابعة التطورات.

- التوقف عن حقن التخسيس قبل أي عملية جراحية بـ7 أيام.

- تستخدم إذا تجاوز مؤشر كتلة الجسم 30 كيلوجراما، أو تراوح بين 27 و29.9 كيلوجرام مع وجود أمراض مزمنة متعلقة بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع الثاني.

الأعراض الجانبية الناتجة عن استخدام حقن التخسيس

- الغثيان

- القيء

- الإسهال

- الإمساك

- انخفاض مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني

- زيادة معدل ضربات القلب