سر رشاقة ياسمين صبري.. معلومات عن دايت الـDNA سريع المفعول

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتفل ياسمين صبري، بعيد ميلادها اليوم، الفنانة التي دوما ما تشير إلى حبها للظهور على أكمل وجه، ليس فقط لملامحها الجذابة، لكن اهتمامها الكبير بوضع لمساتها على إطلالاتها واختيار الأزياء الخاصة بها، وتركيزها على رشاقتها، للظهور دوما يقوم رياضي ممشوق متناسق.

سر رشاقة ياسمين صبري.. لماذا لجأت لتحليل DNA؟

السؤال عن سر رشاقة ياسمين صبري، ريما هو سيد الأسئلة التي توجه لها خلال استضافتها الإعلامية، خاصة أنها دوما ما تحرص على الظهور برشاقة شديدة، إذ كشفت في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن خضوعها لتحليل DNA ساعدها على تحقيق تلك المعادلة، قائلة: «أنا عملت حاجة بتعرفك إيه نظام الأكل، أنا بعد فترة طويلة وسنين لقيت نفسي مش عارفة أكل إيه، والتحليل ده ممكن أي حد يعمله، بس هو موجود في أوروبا وأمريكا»، موضحة تفاصيل النظام الغذائي الذي تتبعه: «معظم أكلي أسماك، ومش باكل لحمة غير كل أسابيع».

ما هو اختبار الحمض النووي الغذائي DNA Test؟

كشف إسلام جمال، مخطط أحمال وتطوير أداء حركي بنادي بيراميدز، لـ«هن»، ضرورة إجراء اختبار الحمض النووي الغذائي DNA Test، موضحا أنه من شأنه توفير المعلومات اللازمة لبناء بنية ووظيفة الكائنات الحية، بما في ذلك البشر والنباتات وبعض الفيروسات، حيث يقوم بفحص السمات الوراثية المختلفة المرتبطة بحالات صحية ومرضية متعددة، وعلم المورثات الغذائية، لمعرفة العلاقة بين التغذية والجينوم البشري، ما يساعد على تحديد النظام الغذائd الأكثر ملائمة لصحة الفرد، فهو اختبار دقيق للغاية، ومن أحدث الأمور في عالم التطور الطبي للتغذية والتخسيس.

ما علم الوراثة الغذائية DNA؟

أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، لـ«هن»، إنَّ «التغذية الجينية»، مرتبطة بالجينات، ومن خلال التحليل يمكن معرفة إذا كان هناك حساسية لبعض الأكلات، أو مدى استجابة الجسم لبعض الأمراض الوراثية أو المرتبطة بالنظام الغذائي، ومعرفة التاريخ المرضي والعائلي، مشيرا إلى أنه بسبب الاختلافات الجينية الفردية، يمكن لهذا الاختبار تحديد المتطلبات الغذائية المحددة من المتغيرات الجينية.

أمثلة لنظام DNA الغذائي

وبحسب «الحوفي»، فإنه عند إجراء تحليل DNA، يحدد الطبيب الأنظمة المناسبة، بين الآتي:

- اتباع نظام غذائي متوازن.

- اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

- اتباع نظام غذائي منخفض الدهون.

- اتباع نظام غذائي متوسطي.

- اتباع نظام غذائي خالي من اللاكتوز، أو نظام غذائي خالٍ من الجلوتين.

- زيادة كمية الخضراوات غير النشوية والدهون الصحية.

- التقليل من تناول السكريات والدهون بشكل كبير.