شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا إثر مداهمة المنازل بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

مداهمة منازل المواطنين

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم 20 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت عددًا من المدن والبلدات الفلسطينية، تخللها مواجهات في بعض المناطق.وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، باعتقال 20 فلسطينيًا بينهم صحفية، ترافق ذلك مع مداهمة عدد من المنازل والاعتداء على سكانها بالضرب، مشيرة أن الاعتقالات تركزت في قلقيلية وطولكرم.