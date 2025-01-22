شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: سقوط شهيد برصاص الاحتلال في بلدة تعنك بقضاء جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط شهيد واحد برصاص الاحتلال في بلدة تعنك قضاء جنين ليرتفع عدد الشهداء إلى 10.

وقالت تقارير عبرية نقلا عن مصدر عسكري إن قوات الاحتلال ستشن عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية قد تستمر شهرا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طواقمها نقلت شهيدا من حارة الدمج داخل مخيم جنين، فيما نقلت إصابة بالرصاص الحي من جنين إلى المستشفى.



وبذلك يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها إلى تسعة منذ بدء عدوان الاحتلال قبل حوالي خمس ساعات، إضافة إلى نحو 40 إصابة.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق اليوم، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المسيرة في الأجواء، التي قصفت مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، فيما أطلقت طائرات الأباتشي الرصاص في سماء المخيم.