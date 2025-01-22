شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شهداء جنين إلى 10 فلسطينيين.. والاحتلال يواصل اقتحاماته بقرى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تعنك غرب جنين، شمال الضفة الغربية؛ ما يرفع عدد الشهداء في جنين اليوم إلى 10.. فيما واصل الاحتلال اقتحاماته لقرى وبلدات في الضفة.



وأفادت الصحة الفلسطينية - في بيان مقتضب اليوم - بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد شاب يدعى محمود إبراهيم جرادات (29 عاما)، وأن الاحتلال احتجز جثمانه.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت - في وقت سابق اليوم - قرية تعنك وحاصرت منزلا فيها، وأطلقت الرصاص صوبه، واعتقلت الشاب جرادات منه بعد إصابته، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بجروحه.



وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مساء قريتي برقا، شرق محافظة رام الله، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة أخرى من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا فيها، كما أغلقت البوابة التي أقامتها سابقا على مدخل القرية.



وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال حاجز عطارة العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال رام الله، وشددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز عين سينيا، ونصبت حاجزا عند مدخل مدينة روابي.



وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقة "البوابة" وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين والمحلات التجارية.