شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية وفلسطين تتفقان على سرعة إغاثة غزة إنسانيا وطبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، على سرعة إغاثة قطاع غزة استجابة لقرارات الجامعة وخطة الحكومة الفلسطينية.



جاء ذلك خلال لقاء العكلوك، مع "أبو غزالة"، حيث تبادلا سبل وطرق إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والاجتماعية إلى قطاع غزة؛ في أسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق نجاعة وفعالية وفقاً لقرارات جامعة الدول العربية وخطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها الحكومة الفلسطينية، وذلك من خلال التنسيق مع جمهورية مصر العربية والدول العربية القادرة على توفير وتوصيل المساعدة، وجرى طرح مجموعة من الخيارات في هذا الإطار.



وذكرت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين بالجامعة العربية - في بيان اليوم الثلاثاء أن الطرفين اتفقا على سرعة التدخل في الإطار الصحي والاجتماعي تنفيذا لقرارات القمة العربية ومجلسي وزراء الصحة والتنمية الاجتماعية العرب، بما في ذلك إيصال الأدوية ومستلزمات طبية والمستشفيات الميدانية وسيارات إسعاف وسيارات وحدات عناية مكثفة.



حضر اللقاء من مندوبية فلسطين الملحق الدبلوماسي عُلا عامر الجعب، والمستشار ميساء الهدمي مديرة إدارة الصحة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.