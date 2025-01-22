شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير عبرية: الاحتلال سيشن عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير عبرية نقلا عن مصدر عسكري إن قوات الاحتلال ستشن عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية قد تستمر شهرا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طواقمها نقلت شهيدا من حارة الدمج داخل مخيم جنين، فيما نقلت إصابة بالرصاص الحي من جنين إلى المستشفى.



وبذلك يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها إلى تسعة منذ بدء عدوان الاحتلال قبل حوالي خمس ساعات، إضافة إلى نحو 40 إصابة.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق اليوم، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المسيرة في الأجواء، التي قصفت مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، فيما أطلقت طائرات الأباتشي الرصاص في سماء المخيم.