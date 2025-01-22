24.6 مليون شخص شاهدوا حفل تنصيب ترامب تلفزيونياً

ابوظبي - سيف اليزيد - شاهد ما يقدر بنحو 24.6 مليون مشاهد تلفزيوني حفل التنصيب الثاني للرئيس دونالد ترامب، وهو أقل عدد من المشاهدين لحفل التنصيب الذي يقام كل أربع سنوات منذ حفل التنصيب الثاني لباراك أوباما في عام 2013.

وقالت شركة نيلسن يوم الثلاثاء إن نسبة المشاهدة كانت أقل من حفل تنصيب جو بايدن في عام 2021، والذي بلغ عدد مشاهديه 33.8 مليون مشاهد، وأول انتقال لترامب إلى البيت الأبيض، والذي شاهده 30.6 مليون مشاهد في عام 2017.

وتفاوتت نسبة مشاهدة حفل التنصيب على نطاق واسع على مدى نصف القرن الماضي، من أعلى نسبة مشاهدة بلغت 41.8 مليون عندما تولى رونالد ريجان منصبه في عام 1981 إلى أدنى نسبة مشاهدة بلغت 15.5 مليون في بداية الولاية الثانية لجورج دبليو بوش عام 2004.