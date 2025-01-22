شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" مهنئة الشرطة بعيدها الـ73: حافظت على استقرار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتهنئة إلى وزارة الداخلية وجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة الـ73 مؤكداً بأن رسالة الشرطة السامية في حفظ الأمن مستمرة ومتجددة ابد الدهر.

وأضاف وكيل دفاع النواب، أن الشرطة المصرية تؤدي دورا وطنيا عظيما، حيث حافظت على استقرار الوطن وباتت صمام أمان الجبهة الداخليه، بمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة، موضحاً بأن القاصي والداني شاهد، والنتائج والأرقام برهنت على النجاح الكبير الذي حققه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي أحدث طفرة غير مسبوقة، وقاد صحوة أمنيه كبيرة، واستطاع أن يقر أحدث النظم الأمنيه الحديثة، وهو ما انعكس على حالة الاستقرار الأمني الذي ننعم به الآن.

وأضاف إبراهيم المصري، أن 25 يناير من كل عام تجدد الشرطة المصرية عهدها مع الوطن ومع الرئيس ومع الشعب المصري، باستمرار أداء رسالتها بدفاعها عن الوطن والشعب المصري، خاصة في هذه الذكرى الخالدة التى بذلت فيها الشرطة المصرية أروع الأمثلة في التضحية والفداء في ملحمة وطنية عظيمة، حينما واجهت الشرطة المصرية المحتل الغاشم عام 1952 في معركة العزة والكرامة معركة الاسماعيلية.

وقدم وكيل دفاع النواب رسالة شكر وإجلال وإحترام إلى وزير الداخلية وإلى جميع قيادات وضباط قطاعات وإدارات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم قطاع الأمن الوطني، الذراع الطولي للشرطة المصرية الذي حمى الوطن في أحلك الظروف، بفضل الضربات الاستباقية التي سددها ضباطه للإرهاب والمجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها، وفي عيدهم نقدم لهم وسام الشرف والعزة والكرامة.