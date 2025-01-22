شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قرار الرئيس بالعفو عن 4466 محكوما عليه يعكس قيم الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية قرار الرئيس السيسي، بالعفو عن 4466 محكوماً عليه، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.

ونوه العمدة،أن القرار يعكس قيم التسامح والرحمة في الجمهورية الجديدة، ويؤكد رؤية القيادة السياسية التي تدعم المصالحة المجتمعية وتعزز الاستقرار الاجتماعي، وتفتح الباب واسعا أمام الاف من السجناء لإعادة الاندماج والبناء في مصر، مشددا أن القرار راعى الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مبادرة الرئيس السيسي، بالعفو عن كل هذا العدد تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على دعم حقوق الإنسان والاهتمام بالبعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن العفو يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق المصالحة المجتمعية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ولمّ شمل الأسر التي تنتظر عودة أبنائها.

واختتم النائب محمد نشات العمده بالقول، أن العفو الرئاسي عن آلاف السجناء، يحمل رسالة أمل بفتح المجتمع أبوابه أمامهم، وتمكينهم من حياة كريمة ومشاركة فعالة في التنمية الوطنية والجمهورية الجديدة وفي مناسبة وطنية فارقة غيرت وجه مصر، مشددا على ضرورة توفير الدعم اللازم لهم لإعادة تأهيلهم وإدماجهم بشكل كامل في المجتمع.