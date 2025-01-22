شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: ترامب ضغط على إسرائيل لإبرام صفقة الهدنة قبل توليه الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إننا أمام 3 أو 4 أيام فى منتهى الدقة إذا بدأناهم بالوسطاء مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر بالضغط على الجانب الإسرائيلى والنجاح فى خروج اتفاقية الهدنة فى قطاع غزة كان إنجاز كبير نظرا لتعقيد ما بين الطرفين وتعقيد المشهد الإقليمى والدولى بشكل عام.

وأضاف خالد عكاشة خلال حلولها ضيفا ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن الهدنة فتحت بارقة أمل لانتهاء الحرب وأمام حالة من الهدوء المنتظر وأمام جهود إنسانية ضخمة كان يقف فيها الرأى العام والجهود المصرية والمجتمع المدنى والرأى العام العربى أيضا منتظرا كى ينطلق بطوفان من المساعدات والدعم الإنسانى والصحى، والجهود المصرية الجاهزة والخاصة بعملية الهدنة.

ولفت خالد عكاشة إلى أن إدارة دونالد ترامب تدخلت حتى قبل استلامه الحكم رسميا فى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على إسرائيل باعتبار انها كانت تناور خلال الفترة الماضية ولا تريد أن تعطى للإدارة الديمقراطية أفضلية التوصل لهدنة.

تابع خالد عكاشة، الحكومة اليمينية الإسرائيلية هددت مرارا وتكرارا بعدم الموافقة على صفقة وقف إطلاق النار، ونتنياهو أجرى صفقة داخلية مع وزير المالية سموتريتش حتى لا ينسحب حزبه من الحكومة.



