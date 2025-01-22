شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القافلة التاسعة للتحالف الوطنى يعكس الدور كذراع إغاثية لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بالأقصر، أن إدخال القافلة التاسعة من قبل التحالف الوطنى بمواد اغاثية يعكس الدور الكبير الذى يقوم به التحالف كذراع تنموية وإغاثية لدعم جهود الدولة المصرية فى تخفيف معاناة أهالى غزة.

وأضاف أن التحالف نظم 8 قوافل سابقة تضم المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التى كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى، فالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد إحدى أذرع الدولة المصرية فى تقديم الإغاثة والدعم لسكان غزة.

وأشار منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بالأقصر إلى أن كل هذه الجهود المتواصلة من الدعم حملت شعار "مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين"، حيث تم إطلاق عدد هائل من الشاحنات والقوافل من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة لأهالى غزة لميناء رفح البرى.