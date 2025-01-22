شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: اجتماعات الحزب هدفها الاحتكاك المباشر بالشباب لضم الكوادر وإعدادهم والان مع تفاصيل الخبر

تحدث هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن اجتماع الحزب اليوم بالبحيرة، قائلا:"الغرض الأساسى من الاجتماع هو الاحتكاك بالمباشر بالشباب وتحفيزهم لضم الكوادر و إعدادهم من خلال مبادرات مختلفة يتعاملون بها مع الجماهير".

وأضاف هشام عبدالعزيز خلال مداخلة ببرنامج "الشارع النيابى" بقناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع يقوم بتدريب الشباب ويؤدى دور إيجابى للشاب من خلال تواجده فى أرض الواقع وينشر مساحة وثقافة جديدة فى التفاعل الإيجابى مع متطلبات الخطة التنموية للدولة المصرية.

ولفت هشام عبد العزيز إلى أنه يتم الإعداد القيادى للشباب على البرامج المختلفة، من خلال المبادرات الموجودة فى الحزب ويكون له تواصل مع القاعدة الجماهيرية والمواطنين فى الشارع، موضحا أنه لدينا مجموعة مبادرات نتعامل بها مع الشباب وكل محافظة لها خصوصية واحتياجاتها كموضوعات التنمية.