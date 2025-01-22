شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة»: ترسية مشروع مع جهة حكومية بقيمة 9.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الثروة البشرية، أمس، على إشعار ترسية مشروع مع جهة حكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 23 فبراير المقبل.
وأضافت أن قيمة المشروع تقدر بـ9.8 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يشمل: تقديم برامج تطويرية مخصصة تستهدف القيادات الإدارية، بهدف تدريبهم على الجدارات القيادية وتعزيز معارفهم وخبراتهم بما يسهم في رفع كفاءاتهم وتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة عالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 23 فبراير المقبل.
وأضافت أن قيمة المشروع تقدر بـ9.8 مليون ريال.
وأضافت أن المشروع يشمل: تقديم برامج تطويرية مخصصة تستهدف القيادات الإدارية، بهدف تدريبهم على الجدارات القيادية وتعزيز معارفهم وخبراتهم بما يسهم في رفع كفاءاتهم وتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة عالية.