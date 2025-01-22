شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» توقع عقدا مع الهيئة السعودية الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نسيج للتقنية، اليوم، عقدا مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المشروع يتضمن: تحسين عمليات الملكية الفكرية التقنية ورفع كفاءتها - الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وأضافت أن قيمة العقد: تقدر بـ12.9 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.

ووفقا لبيان الشركة، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثراً إيجايباً على القوائم المالية للشركة في السنوات 2025, 2026, و2027.