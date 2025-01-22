الاقتصاد

«نسيج للتقنية» توقع عقدا مع الهيئة السعودية الملكية الفكرية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«نسيج للتقنية» توقع عقدا مع الهيئة السعودية الملكية الفكرية

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نسيج للتقنية، اليوم، عقدا مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المشروع يتضمن: تحسين عمليات الملكية الفكرية التقنية ورفع كفاءتها - الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وأضافت أن قيمة العقد: تقدر بـ12.9 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
ووفقا لبيان الشركة، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثراً إيجايباً على القوائم المالية للشركة في السنوات 2025, 2026, و2027.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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