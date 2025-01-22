شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة توجه بمكافحة الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية لعام 2025/ 2024 لليوم الرابع على التوالي ، مشيرة إلى أن الإمتحانات تسير وفق إطارها الصحيح منذ انطلاقها، مؤكدة على توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب فى كافة اللجان الامتحانية .

وأكدت مدير المديرية بالتواصل اللحظى بمديرى عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات والتأكد من دخول الطلاب داخل اللجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإتمام تجهيزات كافة اللجان من اضاءة وتهوية .

وأدى الطلاب اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الأول فى مادتى العلوم ، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، حيث شددت مدير المديرية على مكافحة الغش بكافة صورة واشكالة ، ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة الالكترونية داخل اللجان سواء للطلاب والملاحظين .

ويختتم الطلاب غدا الخميس الامتحانات بمادتى الدراسات الاجتماعية، والدين وذلك بعد تأجيل امتحان الدين بسبب خطأ بطباعة ورقة الامتحان.