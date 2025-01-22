شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يعزى كنائس مصر القديمة فى وفاة كاهن كنيسة العذراء والان مع تفاصيل الخبر

تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، وللآباء كهنة القطاع في وفاة القمص مينا منير، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

وتوفى اليوم القمص مينا منير كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بمنطقة عين الصيرة التابعة لقطاع كنائس مصر القديمة، عن عمر ناهز 72 سنة، وعقب خدمة كهنوتية امتدت إلى 37 سنة.

ولد كاهن الكنيسة يوم 11 فبراير 1953 ورسم كاهنًا بيد البابا شنودة الثالث في 29 مايو 1988 على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بعين الصيرة والتى لم يكن قد اكتمل بناؤها بعد، فخدم فترة في كنيسة الشهيد مار مينا بفم الخليج حتى انتقل للخدمة في كنيسته بمنطقة عين الصيرة بعد اكتمال البناء، كما نال رتبة القمصية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في 2 أبريل 2013.

ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه بكنيسته صباح غدٍ الأربعاء الساعة الثانية عشر ظهرًا عقب القداس الإلهي، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة.