الامارات | أندريا بوتشيلي يتملك شقة فاخرة في «بوغاتي ريزدنسيز» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة تعكس مكانة دبي الاستثنائية على خريطة الاستثمار العقاري، وقع فنان الأوبرا العالمي «أندريا بوتشيلي» عقد شرائه لوحدة سكنية فاخرة ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي» في دبي والذي يعتبر أول المشاريع التي تحمل علامة بوغاتي على مستوى العالم.

جاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي مرموق احتضنه فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي للتطوير العقاري، الذي صرّح قائلًا: «نحن فخورون بانضمام الأسطورة أندريا بوتشيلي إلى عائلة بن غاطي، إن ثقة أندريا في مجموعتنا دليلٌ على فخامة التصميم والالتزام الراسخ بتقديم أعلى معايير التميز لعملائنا الكرام.»

ويمتاز مشروع «بوغاتي ريزيدنسز» من بن غاطي الواقع في منطقة الخليج التجاري بطابعه العمراني المبتكر، ويضم أول شاطئ خاص مستوحى من الريفييرا الفرنسية في المنطقة، ليمنح قاطنيه تجربة معيشية لا تضاهى في قلب دبي، وتضم الوحدة السكنية التي اختارها «بوتشيلي» وسائل راحة راقية، مثل كحوض السباحة الخاص والإطلالات البانورامية على أفق دبي.

ويعكس اختيار عائلة بوتشيلي لمشروع «بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي» إعجابهم بالتميز المعماري والفخامة التي يقدمها المشروع، انسجامًا مع المسيرة اللامعة للمغني الذي يعد من أشهر الأصوات في عالم الأوبرا، وقد اقتنى النجم البرازيلي نيمار جونيور مؤخرًا شقة بنتهاوس فاخرة في المشروع نفسه بقيمة 200 مليون درهم إماراتي (نحو 54.45 مليون دولار أمريكي)، ما يعزز جاذبية المشروع للنجوم العالميين ويؤكد ريادة دبي كوجهة عالمية للعقارات الفاخرة.

وتُعد شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري علامة إماراتية مرموقة في مجال التطوير العقاري، وتشغل مكانة رائدة بفضل محفظتها التي تتجاوز 70 مشروعًا بقيمة تفوق 40 مليار درهم إماراتي. يقود الشركة المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يسعى من خلال رؤيته المبتكرة إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقًا فنيًا متقنًا ومعايير عالية في التصميم والجودة.

وقد نجحت «بن غاطي» في تسليم أكثر من 15,000 وحدة سكنية حتى عام 2024، مع تحقيق إنجازات بارزة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل «بوغاتي» و«مرسيدس-بنز» و«جاكوب آند كو». وتستمر الشركة في توسيع محفظتها العقارية لتلبية تطلعات السوق المتزايدة، مع التركيز على تقديم مشاريع سكنية ترتقي بمستوى الفخامة في دبي.