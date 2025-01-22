شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الملك عبدالعزيز.. ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق والان نبدء بالتفاصيل

نشر الوعي

شكر وتقدير

الدمام - شريف احمد - عقدت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ورشة عمل بعنوان: "أسس ترميم المخطوطات والوثائق"، التي قدمتها مديرة مركز الترميم بالمكتبة، شذا غازي العجمي، وسط حضور من المتخصصين والمهتمين والباحثين في مجال المخطوطات والوثائق، ضمن البرنامج الثقافي للمكتبة للعام 2025م.وقد تناولت الورشة مفهوم الترميم وأهدافه ومعاييره وتحدياته، مع التطبيق العملي على الترميم اليدوي للمخطوطات والوثائق، وقد تم التطبيق وسط تفاعل كبير مع الجمهور الذي ملأ قاعة الخدمات والاطلاع التي أقيمت بها الورشة، حيث ركزت على بيان ماهية الترميم وأهميته وأهدافه ومراحله، ومعايير اختيار أوعية الترميم والمحاليل المستخدمة، والأدوات والتحديات، وأنواع التلف، ومن ثم التطبيق العملي على الترميم.بدأت بتوثيق المواد، والتطبيق على اختبار الأحبار، ومن ثم معالجة المخطوطات والوثائق، والترميم اليدوي لها لإصلاح التمزقات وإكمال الأجزاء الصغيرة المنفصلة، واستكمال المفقود بالخامات الخاصة بالترميم.أوضحت شذا العجمي أن هذه الورشة تأتي امتدادا لمبادرة قدمتها المكتبة تتمثل في نشر الوعي بالترميم وأهدافه، والترميم الحي المباشر أمام الجمهور، وإقامة الورش التدريبية.كما تأتي في سياق اهتمام المكتبة بالتراث الثقافي السعودي والعربي والإسلامي، وبيان طرق المحافظة عليه، والجهود التي تقوم بها المكتبة من أجل تعزيز التراث الذي يشكل أحد المحاور الاستراتيجية الثقافية للمكتبة.وأضافت العجمي: "إن هذه الورشة تشكل أولى المراحل في ترميم المقتنيات حيث ستكون هناك سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في مجال الترميم: (المعالجة، الخياطة، التجليد)".وتوجهت شذا العجمي بالشكر والتقدير لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة على إفساحها المجال لتقديم هذه الورشة الثقافية المهمة، كما وجهت شكرها لجميع الحضور من محبي التراث لتفاعلاتهم وتطبيقاتهم المميزة.يذكر أنّ المكتبة تقتني عددا كبيرا من المقتنيات التراثية النادرة والثمينة، حيث تميزت المكتبة بالحفاظ عليها بتوفير أماكن حفظ لها بمعايير دولية مناسبة.كما أنّ مركز الترميم بدأ في استقبال الخدمات الخارجية للأفراد وللجهات من ترميم ومعالجة وحفظ ، حيث تميز المركز بتقديم أوعية حفظ خالية الحموضة ومتنوعة تناسب الحفظ المستدام للمقتنيات التراثية بمختلف أنواعها.