الامارات | النصر ينهي عقد نجمه المغربي عادل تاعرابت

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينهي عقد نجمه المغربي عادل تاعرابت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم إنهاء عقده مع النجم المغربي وقائد الفريق عادل تاعرابت.
وقال النصر في بيان رسمي مقتضب أنه أنهى عقد العمل المبرم بينهما بالتراضي، موجهاً الشكر للاعب على فترة عمله التي قضاها في النادي، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية.
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