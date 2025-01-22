شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق تعاملات اليوم بالبنوك، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.25 جنيه 50.35 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك فى ختام التعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.