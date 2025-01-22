شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يلتقى رئيس شركة "فيزا العالمية" الرائدة فى مجال المدفوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات النسخة 55 من "المنتدى الاقتصادى العالمى" بمدينة دافوس السويسرية، فقد عقد الوزير لقاءا مع السيد روبرت تومسون الرئيس العالمي لشركة "فيزا العالمية" الرائدة في مجال المدفوعات والتحويلات الإلكترونية، والتي تقدم خدماتها في أكثر من 200 دولة حول العالم.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مستهدفات الشركة في المجال المصرفي، والذي يشمل المحافظ الرقمية ومدفوعات الهواتف المحمولة، وكذا الشراكات المتنامية بالأسواق الناشئة.



وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار في مصر وإمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء استعرض أيضا التقنيات الحديثة التي تطبقها شركة "فيزا العالمية " لا سيما في مجالات المدفوعات اللاتلامسية والأمن السيبراني.