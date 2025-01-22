شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 21-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 21-1-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعربية للأسمنت، وبريميم هيلثكير جروب، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمطورون العرب القابضة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تربح 11 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.04%، والعرب على 4.67%، واستحوذت المؤسسات على 17.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 120.4 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18.9 مليون جنيه، 324.9 ألف جنيه، 114.2 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 29826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 37091 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 13121 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 8480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11603 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3155 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات العربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، ومصر للفنادق، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 633.2 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 2485 سهمًا، 460.6 ألف سهم، 5 أسهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 22 سهمًا، 1.8 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 2 مليون سهم، 247 ألف سهم، 12.8 ألف سهم، 17 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم.

أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بيع المساهم إيهاب فتحي عبد الحافظ محمد عدد 6.5 مليون سهم، بسعر 0.434 جنيه بقيمة إجمالية 2.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5% إلى 4.378%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة



أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 125 ألف سهم خزينة، والثانية 170 ألف سهم خزينة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق البنك المصري الخليجي، إيرادات فوائد بلغت 22.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 21 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 89%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة من العمليات المستمرة 2.55 مليار جنيه مقارنة مع 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 73%.

وحققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، صافي مبيعات بلغت 9.5 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 31%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة أكثر من مليار جنيه بنسبة نمو 112%.

بلوم مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (282) لسنة 2024، والمتضمن في مادته الأولي "وقف نشاط شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية اختيارياَ لمدة عام (العام الثاني) اعتباراَ من تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 14/10/2024، تنفيذًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".