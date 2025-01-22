تكنولوجيا: ترقية مجانية للتخزين عند الطلب المسبق لهواتف Galaxy S25 وS25+ وS25 Ult

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكشف شركة سامسونج غدًا عن سلسلة هواتف Galaxy S25، والتي تشمل Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra، خلال حدثها الكبير Unpacked. وقبل الإعلان الرسمي، كشفت تسريبات جديدة بعض التفاصيل حول عروض الطلب المسبق الخاصة بالشركة لهذا الثلاثي.

كما هو متوقع، تُقدم سامسونج ترقية مجانية للتخزين ضمن عروض الطلب المسبق، وهي سياسة سبق أن اعتمدتها الشركة عدة مرات في الماضي. وفقًا لهذه الشائعات، التي مصدرها فرنسا، سيتمكن العملاء من الحصول على سعات تخزين أعلى دون أي تكلفة إضافية.



بالنسبة للأسعار، سيُتاح Galaxy S25 بسعر 899 يورو مع سعة تخزين 256 جيجابايت (بدلًا من 959 يورو)، أو 959 يورو مع سعة 512 جيجابايت (بدلًا من 1079 يورو). أما Galaxy S25+، فسيُطرح بسعر 1169 يورو مع سعة 512 جيجابايت (بدلًا من 1289 يورو).

وفي حين سيبدأ سعر Galaxy S25 Ultra من 1469 يورو مع سعة 512 جيجابايت (بدلًا من 1589 يورو) و1589 يورو مع سعة 1 تيرابايت (بدلًا من 1829 يورو).

من الجدير بالذكر أن إصدار Galaxy S25 الأساسي سيأتي بسعة تخزين 128 جيجابايت، لكن الترقية المجانية ستجعله أكثر جاذبية. ستبدأ فترة الطلب المسبق من 22 يناير وتستمر حتى 6 فبراير، مع إمكانية حصول العملاء على مكافآت إضافية مثل شاحن مجاني أو قيم استبدال مُغرية للأجهزة القديمة.

تُظهر هذه العروض التزام سامسونج بتقديم قيمة إضافية لعملائها، ما يجعل هواتفها الجديدة خيارًا جذابًا في سوق الهواتف الذكية.

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