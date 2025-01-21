تكنولوجيا: تسريبات: هاتف Redmi K90 Pro سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت تسريبات من الحساب الشهير الموثوق Digital Chat Station تكشف عن تفاصيل هاتف Redmi K90 Pro المنتظر، والذي من المتوقع إطلاقه في الربع الأخير من عام 2025.

وتُشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على عدسة تقريب “بيريسكوب” بدقة 50 ميجابكسل، وشاشة مسطحة بدقة 2K مشابهة للهاصدار K80 Pro.

وأخيرًا، يُقال أن هاتف K90 Pro سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، وهو ما يتماشى مع نمط Redmi في استخدام أحدث معالجات الفئة الرائدة في إصدارات Pro. حيث يعمل K70 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، بينما يستخدم K80 Pro أحدث معالج Snapdragon 8 Elite.

وبالنسبة لمعالج Snapdragon 8 Elite 2 ومن المتوقع الإعلان عن المعالج في أكتوبر، تماشيًا مع الجدول الزمني لإصدار سابقه واصدار الهاتف.

ومن المعروف أن Redmi تطلق هواتف سلسلة K عادةً تحت علامة Poco التجارية في الأسواق العالمية. فقد تم إطلاق Redmi K70 باسم Poco F6 Pro في الأسواق العالمية. وبالمثل، نتوقع إطلاق Redmi K90 Pro بعلامة Poco التجارية خارج الصين، على الأرجح باسم Poco F8 Ultra.

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