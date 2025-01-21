تكنولوجيا: سامسونج تدمج الذكاء الاصطناعي وأندرويد في شاشاتها التفاعلية المخصصة للتعليم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في شاشاتها التفاعلية المخصصة للتعليم. حيث كشفت الشركة أن طرازات WAFX-P ستدعم الآن ميزات رئيسية من الموجودة في هواتفها مثل “Circle to Search” و”AI Summary” و”Live Transcript”.

وتُسمى هذه الخدمة بـ “Samsung AI Assistant” وهي متوفرة على الشاشات التفاعلية المخصصة للتعليم والتي تهدف إلى استبدال السبورة التقليدية في الفصول الدراسية. وتقدم حلول ثورية في مجال التعليم.

ستوفر ميزة “Circle to Search” نتائج البحث على الفور من مصادر موثوقة، وستعمل كما نعرفها – فقط قم برسم دائرة حول النص أو الصور. وتقوم ميزة “AI Summary” بإعادة صياغة الدروس، مما يسهل على المعلم مراجعة الدروس بعد الانتهاء منها، بينما تقوم ميزة “Live Transcript” بتحويل الكلام المنطوق إلى نص في الوقت الفعلي لتسهيل المتابعة على الطلاب.

سيكون طراز WAFX-P المزود بميزات الذكاء الاصطناعي متاحًا بأحجام 65 بوصة و 75 بوصة و 86 بوصة. ويحتوي الجهاز على وحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على إجراء 4.8 تريليون عملية في الثانية، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعة 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، ومعالج ثماني النواة غير محدد بعد.

يبلغ سطوع الشاشة 450 شمعة، وهي مزودة بكاميرا مدمجة بدقة 4K للدروس المرئية ومكالمات الفيديو، وميكروفون ومكبر صوت بقوة 20 وات. ويستند نظام التشغيل الخاص بالشاشة إلى نظام Android 15.

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