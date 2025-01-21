تكنولوجيا: ظهور جديد لهاتف Oppo Find N5 يأكد معايير IPX9 وشحن لاسلكي بقوة 50 وات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت Oppo خلال الأيام القليلة الماضية بالتشويق لهاتف Find N5 القابل للطي، حيث شارك أحد المسؤولين بالشركة مؤخرًا بعض الصور للهاتف، التي يظهر فيها تصميم الهاتف ومقدرار النحافة، بينما اليوم، قام بنشر مقطعين فيديو قصيرين على Weibo، يؤكدان ميزتين من ميزات Find N5 الجديدة.

حيث كشف الفيديو الأول أن Oppo Find N5 سيتضمن معايير IPX6 و IPX8 و IPX9 لمقاومة الماء، وأظهر أن كاميرا الهاتف يمكن استخدامها تحت الماء بالفعل.

ويُظهر الفيديو الثاني هاتف Oppo Find N5 وهو يشحن لاسلكيًا في سيارات مختلفة. وسيوفر دعمًا للشحن اللاسلكي بقوة 50 وات. للعلم جاء هاتف Find N3 السابق، بمعيار IPX4 ولم يدعم الشحن اللاسلكي، لذلك فإن هذه الترقيات في Find N5 بمثابة تطوير متميز.

لم تعلن Oppo بعد عن تاريخ إطلاق Find N5، ولكن يمكنك توقع المزيد من المعلومات حول الهاتف في الفترة التي تسبق حدث الإطلاق.

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