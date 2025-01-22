شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواصفات هواتف.. أبرز مزايا Pixel 10a المقرر انطلاقه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التوقعات إلي أن موعد طرح هاتف Pixel 10a متوسط ​​المدى، سيكون خلال أكثر من عام، ليأتي Pixel 9a المتوقع أن يصل إلى المتاجر هذا الربيع.

بينما في أغسطس من هذا العام، من المقرر إطلاق Pixel 10، حيث سيتضمن الاحتفال بمرور عقد على هواتف Pixel أيضًا تقديم Tensor G5، أول معالج تطبيقات Tensor (AP) تم بناؤه من الصفر بواسطة Google مما يتيح للمطورين تضمين ميزات حصرية في خط Pixel 10.

وسيكون أيضًا أول معالج تطبيقات 3nm موجود تحت غطاء هاتف Pixel وأول من تصنعه شركة TSMC.

مزايا هاتف Pixel 10a

يحمل هاتف Pixel 10a، مثل بقية سلسلة Pixel 10، اسمًا رمزيًا مرتبطًا بالخيول وهو "stallion" والذي يُطلق عليه أيضًا "STA5"، حيث تشير المصادر إلى أن جوجل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستزود هاتف Pixel 10a بمعالج Tensor G5 مخصص، و إذا قررت Google تزويد هاتف Pixel 10a بمعالج Tensor G4، فإننا نوصي المشترين المحتملين للهاتف بالانتظار لمدة عام آخر، حيث تم بناء معالج Tensor G4 على عقدة 4nm.



إلى جانب Pixel 10a، تعمل جوجل أيضًا على Pixel 11 وفقًا لتقرير جديد يسرد أسماء الرموز للهواتف الرائدة لعام 2026.

و يعتمد هذا التقرير على مستندات Google المسربة التي كشف عنها Android Authority، حيث تقول المعلومات المسربة أن Google ستستخدم أسماء رموز مرتبطة لخط Pixel 11 والتي تتضمن:

Pixel 11- cubs أو 4CS4

Pixel 11 Pro-grizzly أو CGY4

Pixel 11 Pro XL-kodiak أو PKK4

Pixel 11 Pro Fold -yogi أو 9YI4

سيتم تشغيل الأجهزة الأربعة المذكورة أعلاه في عام 2026 بواسطة Tensor G6 والذي سيكون الجيل الثاني من Tensor AP المخصص من Google والذي يحمل الاسم الرمزي "malibu"، كما نتوقع إطلاق Pixel 11 خلال النصف الثاني من عام 2026.

أحد الأسباب المحتملة لاستخدام Google لـ Tensor G4 AP لتشغيل Pixel 10a يتعلق بحجم Tensor G5 الذي يبلغ 121 مليمترًا مربعًا، وهو أكبر من A18 Pro، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة مجموعة الشرائح لهاتف "بسعر مناسب".

من ناحية أخرى، سيضيف Tensor G5 AP المخصص بلا شك العديد من الميزات المخصصة إلى سلسلة Pixel 10 التي يتوقع مشتري Pixel 10a ظهورها على الهاتف متوسط ​​الحجم.