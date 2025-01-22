شكرا لقرائتكم خبر عن كيوبيد خارج السيطرة وأروى جودة مش أولهم.. نجوم ارتبطوا من خارج القطر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنضمت الفنانة اروى جودة لقائمة الفنانين الذين تزوجوا من خارج القطر المصرى بعد أن كشفت أمس عن عقد قرانها بصاحب الجنسيتين الإيطالية والفرنسية ونشرت صوراً لها لحظة توثيق عقد الزواج عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم عقد قرانى يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لى

والفنانة اروى جودة ليست الأولى ولا الأخيرة حيث سبقها إلى الارتباط من خارج القطر المصرى عدد من النجوم في مقدمتهم الهضبة عمرو دياب، الذى وجد ضالته في السعودية السيدة زينة عاشور، وكانت قصة الحب التي جمعت عمرودياب بزينة عاشور انطلقت في عام 1993 حينما تعرف عليها، واصطحبها معه في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل أن ينفصلا بعد عدة سنوات.

وفى عام 2016 تزوج النجم عمرو يوسف بالفنانة السورية كندة علوش، كما تزوج الفنان أحمد رزق من السيدة المغربية أحلام محسن، أيضا ارتبطت الفنانة نادية مصطفى بالمطرب السورى أركان فؤاد منذ سنوات طويلة .

كما يوجد عدد من النجوم ارتبطوا من خارج القطر ولم تستمر حياتهم الزوجية منهم المطربة المصرية أنغام والموزع الموسيقى الكويتى فهد، تزوجت فى مايو عام 2004، وانتهت علاقة أنغام بفهد، بعدما أنجبت منه طفلهما عبد الرحمن أيضا الفنان تامر حسنى والمطربة المغربية بسمة بوسيل، تزوجا عام 2012 وعام 2023 انفصلا رسميا.

فيما تزوج الفنان محمد رجب من مهندسة الديكور السعودية غدير في عام 2009 بالسعودية، وبعد فترة طويلة من الزواج انفصلا.



أروى جودة وعريسها



زواج أروى جودة



أروى جودة وعريسها



زواج أروى جودة



أروى جودة وعريسها



زواج أروى جودة



أروى جودة وعريسها



زواج أروى جودة