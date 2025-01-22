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ليفاندوفسكي يتجاوز ميسي.. ويعادل إنجاز رونالدو

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ليفاندوفسكي يتجاوز ميسي.. ويعادل إنجاز رونالدو

الرياص - اسماء السيد - هز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم شباك بنفيكا، بضربتي جزاء، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري في .

وتمكن ليفاندوفسكي من إعادة برشلونة لأجواء اللقاء حين سجل هدف التعادل (1-1) من ركلة جزاء، في الدقيقة 13، كما عاد النجم البولندي لتسجيل ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 78، منحت برشلونة هدفه الثالث ليقلص الفارق مع بنفيكا إلى 4-3 .

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل ليفاندوفسكي ركلة الجزاء رقم 19 في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، ليكسر رقم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل 18.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفاندوفسكي تساوى مع البرتغالي في صدارة هذه القائمة، وبات الطريق مفتوحا أمامه الآن ليحطم رقم "الدون" .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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