احذر من واتساب

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وفي العديد من الحالات، تقوم شركات الاتصال بخفض الأسعار للمستخدمين المسافرين إلى الخارج، بينما قد ترفع الأسعار في أحيان أخرى، ما يزيد احتمالية أن تتحول مكالمات واتساب إلى مصدر لمشكلة اقتصادية.
ورغم أن واتساب نفسه لا يفرض أي تكاليف على المكالمات، إلا أن الأمر قد يتسبب في تكاليف إضافية للمستخدمين، حيث تفرض شركات الاتصال رسومًا إضافية على البيانات في حال تجاوز المستخدمون حدود الجيجابايت المسموح به أثناء استخدام الإنترنت في الخارج.
في بعض الأحيان، قد تفرض شركات الاتصال هذه الرسوم حتى دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
ويتيح التطبيق الفرصة للمستخدمين الذين لا يمتلكون هواتف تدعم تقنية "eSIM" للاستفادة من الاتصال عبر الإنترنت.
لكن، على الرغم من أن تطبيق واتساب نفسه لا يفرض رسومًا، فإن المستخدمين يجب أن يكونوا حذرين في حال استخدامه أثناء السفر، حيث يمكن أن تنشأ تكاليف غير متوقعة نتيجة لاستهلاك البيانات على الإنترنت، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة للاستهلاك لضمان عدم تجاوز الحدود المسموحة من قبل مزودي الخدمة.