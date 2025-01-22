وقود الصواريخ في طريقه من الصين إلى إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قالت مصادر أمنية من بلدين غربيين مطلعين لصحيفة فاينانشال تايمز الثلاثاء إن سفينتين إيرانيتين للشحن تحملان مكونا كيميائيا ضروريا للوقود الصاروخي ستبحران من الصين إلى إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب التقرير، "من المتوقع أن تحمل السفينتان اللتان تحملان العلم الإيراني أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم، الذي يستخدم في صنع بيركلورات الأمونيوم، المكون الرئيسي للوقود الصلب للصواريخ". وقد عانت إيران من بعض النكسات في صنع الوقود للصواريخ في العام الماضي.

في تشرين الأول (أكتوبر)، ذكرت وكالة أكسيوس أن إسرائيل ضربت 12 "خلاطًا كوكبيًا"، قالت رويترز إنها "تستخدم لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية بعيدة المدى".

وأشارت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى أن "صور الأقمار الصناعية المبكرة كشفت أن إسرائيل دمرت منشآت إنتاج الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب في بارشين وخوجير وشاهرود".

وقال المسؤولون إن بيركلورات الصوديوم على متن السفن يمكن أن تنتج ما يصل إلى 960 طنا من بيركلورات الأمونيوم، وهو ما يكفي لتزويد 260 صاروخا إيرانيا متوسط ​​المدى بالوقود.

الحرس الثوري يتسلم وقود الصواريخ

ويقول تقرير فاينانشال تايمز إن هذه المادة "يمكن أن تنتج 960 طنًا من بيركلورات الأمونيوم، والتي تشكل 70٪ من الوقود اللازم للصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب. وأضاف المسؤولون أن هذه الكمية من بيركلورات الأمونيوم يمكن أن تنتج 1300 طن من الوقود، وهو ما يكفي لتزويد 260 صاروخًا إيرانيًا متوسط ​​المدى بالوقود مثل خيبر شيكان أو حاج قاسم".

"يعتبر بيركلورات الأمونيوم من بين المواد الكيميائية التي يتحكم فيها نظام مراقبة تصدير تكنولوجيا الصواريخ، وهي هيئة دولية لمكافحة الانتشار النووي." يحتوي وقود الصواريخ الصلبة على عامل مؤكسد مثل بيركلورات البوتاسيوم أو بيركلورات الصوديوم. صاروخ خيبر شيكان هو صاروخ باليستي إيراني متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب.

وبحسب التقارير، فإن المواد الكيميائية موجهة إلى الحرس الثوري الإسلامي . والتقرير مفصل للغاية، مما يشير إلى الرغبة في أن تتمكن السلطات الصينية أو غيرها من السلطات من إيقاف هذه الشحنة أو اعتراضها. وربما تولي إدارة ترامب الجديدة هذه المسألة اهتماما.

وبحسب المسؤولين المذكورين في التقرير، فإن المواد الكيماوية موجودة في أربع وثلاثين حاوية بطول عشرين قدما، تم تحميلها على متن السفينة جولبون . وقد غادرت تلك السفينة جزيرة دايشان الصينية يوم الثلاثاء. وتقع الجزيرة جنوب شنغهاي مباشرة. وذكر تقرير فاينانشال تايمز أن " من المتوقع أن تغادر السفينة جيران الصين وعلى متنها 22 حاوية في أوائل فبراير".

إيران ترفض التعليق

وقال التقرير إن وصول السفن إلى إيران سيستغرق ثلاثة أسابيع. وأضاف المسؤولون أن المواد الكيماوية تم تحميلها على متن السفينة جولبون في تايكانج، وهو ميناء يقع شمال شنغهاي مباشرة، وكانت متجهة إلى بندر عباس، وهو ميناء يقع في جنوب إيران على الخليج العربي.

واستنادًا إلى بيانات من متتبع السفن مارين ترافيك، أمضت السفينة جولبون عدة أيام على الأقل قبالة جزيرة دايشان قبل المغادرة يوم الثلاثاء . وقالت السفارة الصينية في واشنطن إنها ليست على دراية بالوضع، ولم تعلق إيران على المقال.

وفي الوقت نفسه، تحدث محمد جواد ظريف في دافوس عن موقف إيران الحالي في المنطقة. وقلل من أهمية دور إيران في دعم الوكلاء وقال أيضًا إن إسرائيل ستستمر في مواجهة "المقاومة" حتى لو ألحقت الضرر بحزب الله وحماس.

كما قلل من أهمية الأضرار التي لحقت بدفاعات إيران الجوية في تشرين الأول (أكتوبر). وأشار إلى أن "قصة تدمير دفاعنا الجوي هي قصة، وهناك سبب وراءها ... لقد عانينا، لكن هذا لا يعني أننا فقدنا دفاعنا الجوي".

لقد عانت إيران ووكلاؤها من انتكاسات في إنتاج وقود الصواريخ. على سبيل المثال، دمرت غارة إسرائيلية في أيلول (سبتمبر) 2024 موقعًا لإنتاج محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب في مصياف بسوريا. كان هذا الموقع يستخدمه النظام السوري وكان مرتبطًا بدور إيران في المنطقة.

كما دمرت الغارة خلاطات صناعية تستخدم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ. ويمكن إطلاق الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب بشكل أسرع من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل. كما أن الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب أرخص وأسهل في التخزين والصيانة وأسهل في الإطلاق والاستخدام.

ومع ذلك، فإن التحكم في هذه الصواريخ أقل سهولة من التحكم في الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل. كما أنها أسرع في الانتشار، مما يعني أن الوقت المتاح لاكتشاف إعدادها وتجهيزها للإطلاق أقل.