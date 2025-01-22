انت الان تتابع خبر البرلمان يمرر القوانين الجدلية الثلاث بسلة واحدة.. والاعتراضات تتصاعد‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد ان كانت سببا بتعطيل العديد من الجلسات تمكن مجلس النواب من التصويت على القوانين الجدلية الثلاث العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات دفعة واحدة، وسط تعهدات نيابية بمتابعة تنفيذها، فيما كان مصير تعديلات الموازنة التاجيل.



الجلسة شهدت خلافات حادة بعد اعتراض عدد كبير من النواب على الية التصويت، وسط تلويح بالطعن بقانونيتها.