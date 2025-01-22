شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3795 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 4337.25 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 3975.75 جنيه للبيع، و3949.5 جنيه للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 3795 جنيها للبيع، و3770 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 3252.75 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 2530 جنيها للبيع، و2513.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2168.5 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، 30360 جنيها للبيع، و30160 جنيها للشراء.