أستراليا المفتوحة: شيلتون إلى نصف النهائي بتغلبه على سونيغو

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : بلغ الأميركي بن شيلتون الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6 4 و7 5 و4 6 و7 6 (7 4) الاربعاء.

ويلتقي شيلتون المصنف 21 والذي بلغ للمرة الثانية نصف نهائي في إحدى البطولات الكبرى بعد فلاشينغ ميدوز عام 2023، في الدور المقبل الإيطالي الآخر يانيك سينر المصنف أول وحامل اللقب أو الأسترالي أليكس دي مينور.

وكانت المباراة ثأرية لشيلتون الذي خسر امام سونيغو في الدور الاول من بطولة رولان غاروس عام 2023. اما المباراة الاولى التي جمعت بين اللاعبين، فكانت في دورة سينسيناتي الاميركية وانتهت بفوز شيلتون عام 2022 على الملاعب الصلبة.

ولم يكن تأهل شيلتون سهلا لانه احتاج الى قرابة اربع ساعات لكي يحسم النتيجة في صالحه في مباراة متكافئة المستوى.

وسبق للصربي نوفاك ديوكوفيتش والألماني ألكسندر زفيريف ان حجزا مقعدهما في نصف النهائي الثلاثاء بفوزهما على الإسباني كارلوس الكاراس والأميركي تومي بول على التوالي.

وقال شيلتون بعد فوزه "أريد تهنئة سونيغو لأننا قدمنا مستوى عاليا من كرة المضرب".