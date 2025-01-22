شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 119 كيلو جرام من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (119) كيلو جرام من نبات القات المخدر بمحافظتي العيدابي والدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه (277) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.